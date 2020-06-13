Разрушенный молнией газопровод починили в Омске

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на участке газопровода в Кировском районе Омска, где накануне произошел пожар и без газа остались тысячи потребителей, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Возгорание на распределительном стальном газопроводе высокого давления произошло в пятницу из-за удара молнии при грозе. На задвижке произошла утечка газа, он полностью сгорел в результате пожара.

Газопровод был поврежден и перекрыт, без газоснабжения оставались 66 213 абонентов. Отмечается, что ремонтные работы начались практически сразу и завершились в субботу, сейчас потребители начинают получать топливо.

Пострадавших в результате инцидента не было, ведется проверка инцидента, подсчитывается сумма ущерба от молнии.