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Разрушенный молнией газопровод починили в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на участке газопровода в Кировском районе Омска, где накануне произошел пожар и без газа остались тысячи потребителей, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Возгорание на распределительном стальном газопроводе высокого давления произошло в пятницу из-за удара молнии при грозе. На задвижке произошла утечка газа, он полностью сгорел в результате пожара.

Газопровод был поврежден и перекрыт, без газоснабжения оставались 66 213 абонентов. Отмечается, что ремонтные работы начались практически сразу и завершились в субботу, сейчас потребители начинают получать топливо.

Пострадавших в результате инцидента не было, ведется проверка инцидента, подсчитывается сумма ущерба от молнии.

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