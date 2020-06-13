Дельтаплан разбился под Барнаулом

Дельтаплан потерпел крушение в пригороде Барнаула, его пилота госпитализировали с травмами ног, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«В районе поселка Благодатное пригорода Барнаула Алтайского края произошло падение дельтаплана, в результате чего пилот получил перелом левой ноги, также ему ампутировали голеностоп правой ноги. Он госпитализирован», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение, оно было объявлено с 10 по 15 июня, порывы ветра достигают 19 метров в секунду.