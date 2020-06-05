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Концерт с песнями из фильмов «Брат» покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Концерт с песнями из фильмов «Брат» и «Брат -2» покажут на Первом канале 5 июня в честь 20-летния выхода картины, сообщает пресс-служба канала.

В программе примут участие группа «Би-2» («Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Вечная призрачная встречная»), Вячеслав Бутусов/«Ю-Питер» («Гибралтар», «Хлоп- хлоп», «Последнее письмо»), «Смысловые Галлюцинации» («Вечно молодой», «Розовые очки», «Последний герой»), Глеб Самойлоff &The Matrixx («Секрет», «Ковёр-вертолёт»), «Сплин» («Линия жизни», «Танцуй!», «Выхода нет»), Настя Полева / «Настя» («Ветер», «Летучий фрегат»), Вадим Самойлов («Никогда», «Сказочная тайга»), Большой детский хор имени Попова («Последнее письмо»).

О чем говорит музыкальный вкус?

Музыка в балабановских фильмах всегда играла важнейшую роль. «В фильме «Брат 2» звучат и «Наутилус Помпилиус», «Крематорий», «Смысловые галлюцинации», «Би-2». Самый яркий номер обеспечила только-только перебравшаяся в Россию из Австралии белорусская группа «Би-2». Песня «Полковнику никто не пишет» до сих пор ассоциируется прежде всего именно со вторым «Братом». Их CD вместе ещё с сотней других к Балабанову попал в чемодане. «Полковник» режиссёра зацепил.

Концерт покажут 5 июня в 00.10 часов на Первом канале.
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Топ комментариев

great_america

Примечательно что никакой дискуссии в стране по содержимому конституции не ведется.Это о многом говорит.

Иркут 69

Цирк да и только... Заранее известен результат, написана поздравительная речь, определена дата, верноподанные...

k051173

ЦитатаРоссийский лидер выступит сразу после того, как будут подведены итоги голосования поблагодарит...

scorpion_ss_

Поезжай в Фергюсон, им нужна твоя помощь.

corrector

ты сейчас Америку назвал не демократической страной ?!! ШОК !