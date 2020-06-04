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Подтвержден сериал по фильму «Союз спасения»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Союз спасения»

Создатели фильма про восстание декабристов «Союз спасения» подтвердили, что начинают работу над одноименным сериалом.

«Этим твитом официально сообщаю – мы возвращаемся! Мы пишем сценарий сериала. Останутся все герои и будут новые персонажи. Виктория, господа!» – написала в Twitter креативный продюсер фильма Виктория Демидова.

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Это сообщении вызвало шквал эмоций у поклонников, которые сразу после выхода картины начали требовать сериал и даже создали об этом петицию.

Она также рассказала, что сериал ждут не только в России, но и в других странах, в частности, Португалии, Бразилии, Индонезии и США. Продюсер пояснила, что у проекта есть субтитры на английском языке, и его планируется «продавать на весь мир».

Известно, что в основу сериала ляжет отснятый во время работы над фильмом материал, значительная часть которого не вошла в итоговый вариант картины. Планируются и досъемки, однако, когда они начнутся, пока неизвестно из-за ограничений в связи с пандемией.

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Топ комментариев

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

scorpion_ss_

Поезжай в Фергюсон, им нужна твоя помощь.

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...

corrector

Оооо, америковский свободный рынок и честная конкуренция во всей красе, товарищи , это прекрасно...