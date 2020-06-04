Подтвержден сериал по фильму «Союз спасения»

Создатели фильма про восстание декабристов «Союз спасения» подтвердили, что начинают работу над одноименным сериалом.

«Этим твитом официально сообщаю – мы возвращаемся! Мы пишем сценарий сериала. Останутся все герои и будут новые персонажи. Виктория, господа!» – написала в Twitter креативный продюсер фильма Виктория Демидова.

#Рецензии «Союз Спасения»: исторический блокбастер про декабристов

Это сообщении вызвало шквал эмоций у поклонников, которые сразу после выхода картины начали требовать сериал и даже создали об этом петицию.

Она также рассказала, что сериал ждут не только в России, но и в других странах, в частности, Португалии, Бразилии, Индонезии и США. Продюсер пояснила, что у проекта есть субтитры на английском языке, и его планируется «продавать на весь мир».

Известно, что в основу сериала ляжет отснятый во время работы над фильмом материал, значительная часть которого не вошла в итоговый вариант картины. Планируются и досъемки, однако, когда они начнутся, пока неизвестно из-за ограничений в связи с пандемией.