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Поклонники потребовали сериал по «Союзу спасения»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: «Двадцатый Век Фокс СНГ»

Поклонники недавно вышедшего на большие экраны исторического фильма о восстании декабристов «Союз спасения» потребовали создать сериал на основе уже отснятого материала.

Они создали петицию с данным требованием, мотивируя свое желание тем, что формат полнометражного фильма не мог и не смог вместить в себя всего, что касается восстания на Сенатской площади и бунта Черниговского полка. Ее подписали более тысячи человек. 

«Это был слишком большой объём информации, чтобы можно было подробно осветить одну из интереснейших вех развития и становления Российского государства, слишком большой список действующих лиц, чтобы уделить должное внимание каждому», — сказано в петиции.

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Инициаторы указывают и на то, что общий хронометраж отснятого материала намного больше, чем хронометраж показанного фильма. Эти кадры могли бы лечь в основу сериала, его останется лишь смонтировать.

«Понятно, что руководство канала интересует в первую очередь вопрос рентабельности показа подобного сериала, но в пользу сериала на самом деле говорит множество факторов», — продолжают авторы петиции.

Они указывают на то, что люди должны знать свою историю, напоминают, что спрос на исторические сериалы постоянно растет. Кроме того, сериал, по их мнению, доступней для рядового зрителя, чем полнометражное кино, идущее в кинотеатре.

«Мы уверены, что посмотреть эту историю захотят многие. Этой петицией мы обращаемся к руководству Первого канала и лично Константину Львовичу Эрнсту: пожалуйста, дайте сериалу «Союз спасения» зелёный свет. Эта история уже любима многими, её хотят, её ждут, её безусловно будут смотреть», — говорится в документе.

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