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«Союз Спасения»: исторический блокбастер про декабристов

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма

Многообещающий российский исторический фильм «Союз Спасения» от режиссера Андрея Кравчука добрался до российских экранов. В картине собрали известных актеров, а трейлеры подогрели ожидания зрителей, показывая кусочки зрелищного блокбастера про восстание декабристов на Сенатской площади. Что получилось в итоге у создателей?

Премьера в России: 26 декабря 2019 года
Страна, производство: Россия, кинокомпания «Дирекция кино»
Жанр: исторический фильм
Режиссер: Андрей Кравчук
Актеры: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Алексей Гуськов
Продолжительность: 136 минут
Бюджет: 700 миллионов рублей
Возраст: 12+

Сюжет: беспорядки в Петербурге

Сюжет фильма «Союз Спасения» заставит зрителей вспомнить учебники истории. Русская армия недавно разгромила Наполеона и заняла Париж, после чего Россия превратилась в наиболее крупную державу Европы, а молодые прогрессивные офицеры стали мечтать о наступлении «идеального» мира — для этого планировалось свергнуть царя.

Ядром сценария стали беспорядки в Санкт-Петербурге — восстание декабристов и попытка государственного переворота 26 декабря 1825 года. К этому присоединяется восстание Черниговского полка на Украине. Однако события фильма охватывают период с 1814 года — с момента создания тайного общества, того самого «Союза спасения».

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Съемки: Эрнст одобряет

Продюсером ленты «Союз Спасения» выступил Константин Эрнст, гендиректор Первого канала. По его словам, лента рассказывает об одном из центральных моментов в русской истории XIX века, о котором подавляющее число соотечественников ничего не знает. «Это будет динамично, драматично и захватывающе», — пообещал он накануне премьеры.

Сценаристами проекта стали Никита Высоцкий и Олег Маловичко. По словам Маловичко, фильм будут популярен среди молодых зрителей, так как поднимает вечные темы. «Главный и единственный шанс все изменить — взять власть в свои руки», — рассказал сценарист журналистам.

Съемки картины в основном проходили в Москве, а начались зимой 2018 года в Санкт-Петербурге. Премьера первого трейлера состоялась в декабре 2018 года, ролик порадовал зрителей масштабными съемками и вызвал множество одобрительных комментариев — пользователи соцсетей посчитали «Союз Спасения» главным зимним блокбастером российского кино.

Отзывы: Долин против

Российский сайт Kritikanstvo не радует создателей позитивом. Рейтинг фильма застопорился на отметке 50%. Судя по критическим отзывам, картина не станет прорывом для отечественного кинематографа, однако при этом отмечается, что она радует превосходной визуальной частью и удачной актерской игрой.

Фото: © кадр из фильма

Критик Антон Долин подметил, что картина «лихорадочно перепрыгивает от эффектных общих планов, на которых хорошо видны вложения инвесторов, к псевдопсихологическим этюдам на крупных». По словам Долина, фильм пытается усидеть на двух стульях — «интимной драмы» и «размашистого эпоса».

Стоит ли смотреть

Российское кино постепенно учиться снимать красивое кино и с каждым годом все увереннее сочетает красивую картинку с содержимым. Пока же «Союз Спасения» — лебедь, щука и рак в одной упряжке. Авторы ленты большую часть хронометража тратят на детализацию кадра и внешнюю эстетику, забывая про развитие сюжета.

История буксует — главные герои произносят пафосные речи, но при этом зритель только теряет последние остатки терпения, ведь на экране фактически ничего не происходит. Особенно этим страдает первый час фильма. К тому же за кадром остаются важнейшие для понимания происходящих событий вещи.

В итоге «Союз Спасения» набирает медитативный темп, который противоречит бодрым трейлерам. Немногочисленные эпизоды активных действий подаются скомкано и беззубо. Авторы «взяли на прицел» одно из важнейших исторических событий для России, однако сами не знают, как ответить на все поставленные вопросы.

Фото: © кадр из фильма

Собственно, финал картины интересен наблюдением за игрой актеров — главные герои пытаются убедить друг друга, что истина именно в их лагере, после чего поспевает развязка. Неожиданностей не будет — кто не прогуливал уроки истории, прекрасно знают, чем все закончится.

«Союз Спасения» — попытка снять зрелищную драму на «исторической подложке», которая разочарует монотонностью в первой половине и порадует качественной картинкой во второй. Это не провал, но для такой темы хотелось бы лучше. Впрочем, фильм вполне способен заставить зрителя после сеанса зайти в книжный магазин, чтобы узнать немного больше про эту эпоху.

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pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе