«Союз Спасения»: исторический блокбастер про декабристов

Многообещающий российский исторический фильм «Союз Спасения» от режиссера Андрея Кравчука добрался до российских экранов. В картине собрали известных актеров, а трейлеры подогрели ожидания зрителей, показывая кусочки зрелищного блокбастера про восстание декабристов на Сенатской площади. Что получилось в итоге у создателей?

26 декабря 2019 года

Россия, кинокомпания «Дирекция кино»

исторический фильм

Андрей Кравчук

Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Алексей Гуськов

136 минут

700 миллионов рублей

12+

Сюжет: беспорядки в Петербурге

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

Сюжет фильма «Союз Спасения» заставит зрителей вспомнить учебники истории. Русская армия недавно разгромила Наполеона и заняла Париж, после чего Россия превратилась в наиболее крупную державу Европы, а молодые прогрессивные офицеры стали мечтать о наступлении «идеального» мира — для этого планировалось свергнуть царя.

Ядром сценария стали беспорядки в Санкт-Петербурге — восстание декабристов и попытка государственного переворота 26 декабря 1825 года. К этому присоединяется восстание Черниговского полка на Украине. Однако события фильма охватывают период с 1814 года — с момента создания тайного общества, того самого «Союза спасения».

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Съемки: Эрнст одобряет

Продюсером ленты «Союз Спасения» выступил Константин Эрнст, гендиректор Первого канала. По его словам, лента рассказывает об одном из центральных моментов в русской истории XIX века, о котором подавляющее число соотечественников ничего не знает. «Это будет динамично, драматично и захватывающе», — пообещал он накануне премьеры.

Сценаристами проекта стали Никита Высоцкий и Олег Маловичко. По словам Маловичко, фильм будут популярен среди молодых зрителей, так как поднимает вечные темы. «Главный и единственный шанс все изменить — взять власть в свои руки», — рассказал сценарист журналистам.

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Съемки картины в основном проходили в Москве, а начались зимой 2018 года в Санкт-Петербурге. Премьера первого трейлера состоялась в декабре 2018 года, ролик порадовал зрителей масштабными съемками и вызвал множество одобрительных комментариев — пользователи соцсетей посчитали «Союз Спасения» главным зимним блокбастером российского кино.

Отзывы: Долин против

Российский сайт Kritikanstvo не радует создателей позитивом. Рейтинг фильма застопорился на отметке 50%. Судя по критическим отзывам, картина не станет прорывом для отечественного кинематографа, однако при этом отмечается, что она радует превосходной визуальной частью и удачной актерской игрой.

Фото: © кадр из фильма

Стоит ли смотреть

Критик Антон Долин подметил, что картина «лихорадочно перепрыгивает от эффектных общих планов, на которых хорошо видны вложения инвесторов, к псевдопсихологическим этюдам на крупных». По словам Долина, фильм пытается усидеть на двух стульях — «интимной драмы» и «размашистого эпоса».

Российское кино постепенно учиться снимать красивое кино и с каждым годом все увереннее сочетает красивую картинку с содержимым. Пока же «Союз Спасения» — лебедь, щука и рак в одной упряжке. Авторы ленты большую часть хронометража тратят на детализацию кадра и внешнюю эстетику, забывая про развитие сюжета.

История буксует — главные герои произносят пафосные речи, но при этом зритель только теряет последние остатки терпения, ведь на экране фактически ничего не происходит. Особенно этим страдает первый час фильма. К тому же за кадром остаются важнейшие для понимания происходящих событий вещи.

В итоге «Союз Спасения» набирает медитативный темп, который противоречит бодрым трейлерам. Немногочисленные эпизоды активных действий подаются скомкано и беззубо. Авторы «взяли на прицел» одно из важнейших исторических событий для России, однако сами не знают, как ответить на все поставленные вопросы.

Фото: © кадр из фильма

Собственно, финал картины интересен наблюдением за игрой актеров — главные герои пытаются убедить друг друга, что истина именно в их лагере, после чего поспевает развязка. Неожиданностей не будет — кто не прогуливал уроки истории, прекрасно знают, чем все закончится.

«Союз Спасения» — попытка снять зрелищную драму на «исторической подложке», которая разочарует монотонностью в первой половине и порадует качественной картинкой во второй. Это не провал, но для такой темы хотелось бы лучше. Впрочем, фильм вполне способен заставить зрителя после сеанса зайти в книжный магазин, чтобы узнать немного больше про эту эпоху.