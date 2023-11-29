Польза и зло: как работают коуч-консультанты

Политики и бизнесмены приходят с проблемами к коуч-консультанту. В чем разница между психологом и коучем, зачем нужна внутренняя сила и почему массовый коучинг — зло, рассказала профессор психологии, консультант многих политиков и бизнесменов Марина Мелия.

Психотерапия — это работа с конкретными проблемами человека. Это может быть тревога, фобия, проблемы в семье, разочарование в ребенке. Психотерапевт или клинический психолог разбирается с анамнезом, узнает о прошлом пациента и пытается понять, что послужило причиной болезненного состояния.

К коуч-консультанту обращаются в совершенно другом психическом состоянии и у него другие задачи. Клиенты коучей часто успешные по общепринятым меркам люди— банкиры, бизнесмены, политики.

«Тем не менее что-то их беспокоит. Может, хотят быть еще успешнее, может, достигнув определенного уровня, спрашивают себя: "А как дальше? У меня есть деньги, бизнес, семья, самолет и яхта, огромная коллекция современного искусства... Все, чего хотелось, я имею. Что же теперь делать?"», — рассказала профессор психологии в интервью ТАСС.

По мнению Мелии, коуч должен иметь психологическое образование, так как работает с психоэмоциональной сферой человека, с мотивацией, приоритетами.

Найти сильные и слабые стороны

Работа коуч-консультанта заключается в том, чтобы проанализировать качества и возможности, которыми обладает человек, и выявить сильные стороны клиента. Именно на них он сможет опереться в любой проблемной ситуации.

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Но, по словам эксперта, «вторгаться» или «переделывать» человека нельзя. «Правильный» коуч-консультант сделает так, чтобы человек сам начал разворачиваться к проблеме нужной стороной.

«Если, предположим, ему нужно развить навык публичных выступлений, мы проводим тренинг по проведению совещаний — смотрим в первую очередь, что удается, что — нет. Например, он вдруг понимает, что не уделяет внимания людям, не готов слушать других. Через конкретную задачу и через его силу приводим человека к осознанию слабых сторон», — объяснила психолог.

Индивидуальный подход

Многое зависит от самого человека, обратившегося к консультанту. Любую проблему можно решить только совместными усилиями. При этом работа с клиентом не должна затягиваться. Долгосрочное консультирование — не гарантирует хорошего результата, порой, наоборот, достаточно одной встречи.

«Есть клиенты, с которыми я встречалась один раз, и этого оказывалось достаточно. Есть те, с которыми встречаешься два-три раза, потом проходит год или три-четыре, они приходят с другим запросом. Есть клиенты, у которых постоянно появляются новые бизнесы, и они сразу приходят к нам — разобраться, расставить приоритеты», — рассказала профессор психологии.

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А истинные приоритеты у каждого свои. Хороший коуч-консультант также помогает понять, что человеку действительно нужно для счастья. И не всегда это — дорогое авто и солидный счет в банке.

Для одного счастье — это карьера: надеть с утра костюм, галстук и начищенные ботинки, прийти в офис, проехаться на прозрачном лифте, сесть среди таких же трудоголиков.

«А для кого-то счастье — сесть дома у компьютера и начать писать роман, а еще лучше — его закончить. Для кого-то счастье — помогать другим. Люди идут за мизерную зарплату работать в хоспис или благотворительный фонд, и они счастливы. То есть каждому — свое», — подчеркнула она.

Почему групповой коучинг — плохо

Довольно популярное в последние годы явление — массовый коучинг, в том числе в онлайн-формате. По мнению Мелии, такие практики наносят огромный вред, в отличие от пользы, которую человек получает при личном консультировании.

«Каждый к чему-то стремится, каждый имеет собственное представление и о деловой жизни, и о личной... Личности надо уделить внимание, разобраться, чего требует твоя собственная индивидуальность», — поясняет эксперт.

А во время этих массовых мероприятий, где надо махать руками, петь хором, кричать со всей толпой «Yes!» возможности сосредосточиться на собственной индивидуальности нет.

«Неплохо, конечно, вместе со всеми потанцевать, но для этого достаточно сходить на дискотеку, не обязателен массовый коучинг», — резюмировала эксперт.