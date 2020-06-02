Сбежавшему из зала суда жителю Кузбасса добавили срок

Мужчина, напавший на конвоира и сбежавший из зала суда в Новокузнецке, по совокупности преступлений приговорен к 17 годам колонии, сообщается во вторник на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд в январе приговорил 33-летнего жителя Междуреченска к 15 годам лишения свободы за разбой и грабежи. Осужденный попросился в туалет, куда его сопроводил начальник конвойной службы. Там преступник несколько раз ударил конвойного по лицу и сбежал. Через два дня мужчину задержали.

Беглеца дополнительно судили по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), части 3 статьи 313 УК РФ (побег из-под ареста или из-под стражи). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима.

«Свой поступок объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы», — говорится в сообщении СК.