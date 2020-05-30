Озвучена дата презентации PlayStation 5

Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную будущей игровой приставке PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня.

Эксперты полагают, что на презентации будет представлена новая консоль. Пока детали будущей новинки держатся в секрете. К примеру, до сих пор неясно, сколько именно будет стоить гаджет. Скорее всего, эту информацию пока раскрывать не будут.

Кроме игровой приставки представители Sony могут анонсировать серию игр для консоли, которые выйдут на старте продаж устройства. Скорее всего, компания рассчитывает выпустить сразу несколько хитов.

Известно, что PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц. Консоль оснастят видеокартой RDNA 2 от AMD мощностью 10,3 терафлопса. Также она получит 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6.