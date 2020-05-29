Доходы населения США аномально выросли

Потребительские расходы в Соединенных Штатах сократились в апреле на 13,6% по сравнению с мартом, однако вопреки всем ожиданиям экспертов, выросли доходы американских потребителей — на 10,5%, свидетельствуют опубликованные данные Минфина США.

Аналитики прогнозировали снижение доходов американцев по итогам апреля на 6,5%. Однако увеличение государственных выплат по социальным пособиям привело к тому, что физические лица получили рекордные деньги от государства.

Падение показателя потребления стало самым существенным с момента учета показателя в 1959 году. Специалисты полагали, что индекс расходов на личное потребление снизится по итогам апреля на 12,6%.

Для поддержки экономики власти США предоставили значительной части американцев денежную субсидию, распределяемую налоговыми органами — от 1,2 тысячи долларов на одинокого гражданина до 4,4 тысяч долларов на семейную пару с двумя детьми. Выплаты прозвали «чеками Трампа».