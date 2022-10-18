Молодожены после свадьбы обретают множество новых родственников, в которых легко запутаться. Разбираемся, кто такие деверь, шурин и золовка, и как образовалось еще множество родственных «должностей».

«Терминология родства» идет из глубокой древности, когда преобладал общинный образ жизни. «В семье одновременно жили несколько поколений. Для каждого члена семьи необходимо было индивидуальное обращение», — рассказывает Sibnet.ru сотрудник кафедры русского языка и литературы Хакасского госуниверситета Наталия Кудряшова.

Эти обращения служили дополнительными именами в семье. Отсюда такое многообразие терминологии родства.

Сейчас, когда поколения семьи живут разрозненно, многие названия родственников уходят в пассивный запас. И правильно называть родню частенько становится проблемой.

Большинство может верно назвать родителей мужа и жены — свекор и свекровь, тесть и теща. С названием молодоженов уже сложнее. Если зятя, благодаря анекдотам и пословицам, еще могут вспомнить, то невестку частенько путают со снохой.

А дальше начинается полная путаница: кто такие деверь, золовка, свояк и шурин?

Откуда возникли зять и теща

Догадаться по звучанию невозможно, потому что наименования родственников не имеют связей с другими словами, от которых они могли бы быть произведены.

К примеру, трудно установить этимологию слова «теща». Образовано от «тестя», которое имеет старославянское или греческое происхождение. Может относиться к группе терминов родства «тятя», «тетя».

В Этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера, например, указывается, что в слове «теща» обычно видят ласкательный оттенок, связывая его частично с «тетя», частично – с греческими «батюшка, отец».

Фото: © Sibnet.ru

Зять – муж дочери; муж сестры; муж золовки. Слово индоевропейского происхождения. Возможно: «познанный, узнанный, ставший членом семьи вследствие брака», или, по другой версии, «продолжатель рода».

Невестка – жена сына по отношению к родителям ее мужа, а также жена брата и вообще замужняя женщина по отношению к родным ее мужа.

Слово также индоевропейского происхождения. Согласно словарю Фасмера, лучшей по-прежнему остается версия, которая видит здесь первоначальное значение «неизвестная» для семьи мужа.

Кто такие сноха и деверь

Сноха – жена сына по отношению к его отцу. Точная версия происхождения этого наименования также в источниках отсутствует. Слово имеет общеиндоевропейское происхождение. Возможно: «соединять», «связывать», «плести».

Шурин – родной брат жены (по отношению к мужу). Слово индоевропейского происхождения. Возможно: «брат», или, по другой версии, от «связывать», «шить».

Фото: © Sibnet.ru

Свояк – зять, муж сестры. Имеет общеславянское происхождение. Производное от «свой». По другой версии – «земляк». Здесь же свояченица – сестра жены.

Также нет точных версий происхождения для слов: деверь – брат мужа (по отношению к снохе) и золовка — сестра мужа.

При этом нет названиям родственников и современных синонимов. Поэтому их надо просто изучить и запомнить.