Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске

Глава Новосибирской области Андрей Травников продлил запреты на работу кафе и ТРЦ, массовые мероприятия, а также ввел дополнительные ограничения для людей без масок, сообщает правительство региона.

Согласно новому постановлению губернатора, до 30 июня остаются все запреты на работу ТРЦ, ресторанов и подобных организаций. Также запрещены массовые мероприятия. Запрещено отдыхать в пансионатах и санаториях.

До июля введены особые требования по ношению масок. Предприниматели могут не обслуживать граждан без масок в любом магазине, транспорте и других местах.

Граждане должны ограничить посещение мест массового скопления людей, поездки общественным транспортом. Люди старше 65 лет и граждане с хроническими болезнями должны соблюдать режим самоизоляции.