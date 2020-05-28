НАВЕРХ

Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
910 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Глава Новосибирской области Андрей Травников продлил запреты на работу кафе и ТРЦ, массовые мероприятия, а также ввел дополнительные ограничения для людей без масок, сообщает правительство региона.

Согласно новому постановлению губернатора, до 30 июня остаются все запреты на работу ТРЦ, ресторанов и подобных организаций. Также запрещены массовые мероприятия. Запрещено отдыхать в пансионатах и санаториях.

До июля введены особые требования по ношению масок. Предприниматели могут не обслуживать граждан без масок в любом магазине, транспорте и других местах.

Граждане должны ограничить посещение мест массового скопления людей, поездки общественным транспортом. Люди старше 65 лет и граждане с хроническими болезнями должны соблюдать режим самоизоляции.

Тема: Распространение коронавируса
Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса
Депутат Госдумы высказалась против возобновления чемпионата по футболу
Читинцы пожаловались на установку «коронавирусных» вышек 5G
Сотрудники новосибирской кальяной разделись из-за кризиса
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса
•
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
•
Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами
•
Минздрав разъяснил ведение в России статистики по COVID-19
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
НОВОСТИ СИБИРИ
Байкал подвергнется наплыву «диких» туристов
Сибирь 28.05.2020 15:43
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
Сибирь 28.05.2020 14:08
Читинцы пожаловались на установку «коронавирусных» вышек 5G
Сибирь 28.05.2020 13:24
Сотрудники новосибирской кальяной разделись из-за кризиса
Сибирь 28.05.2020 13:18
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31604
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
9635
Российская учительница совратила школьника
5396
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
4656
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса
•
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
•
Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами
•
Минздрав разъяснил ведение в России статистики по COVID-19
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео
43
Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей
33
Путин разрешил россиянам голосовать дистанционно
32