НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста

Источник:
Sibnet.ru
633 5

Сотрудники ресторана в городе Братск Иркутской области разделись в знак протеста в связи с запретом на работу из-за распространения коронавируса. Фотографию они выложили на странице заведения в Instagram.

«Голые? Но несломленные! Этот карантин "раздел" догола всю индустрию гостеприимства! Этот кризис "раздел" всех и акционеров, и менеджмент, и работников. Мы сейчас все "голые", и речь не только о нашей сети  "голыми" стали все рестораны, все отели и все турфирмы региона», написали сотрудники ресторана в социальной сети.

Фото: © instagram.com/gruzinamama.bratsk

Они объяснили, что фото сделано не для того, чтобы «дурачиться», а чтобы привлечь внимание к проблемам всех ресторанов Иркутской области. В подписи к фото сказано, что сотрудники осознают важность безопасности гостей и готовы продумать полутораметровые интервалы между столиками, работать в масках, пройти тесты на коронавирус.

«Но мы хотим работать ! Мы хотим открыть летние площадки и летние террасы. Они точно не опаснее супермаркетов, торговых центров и парикмахерских, и общественного транспорта! Мы просим дать нам право делать то, что умеем лучше всего — быть гостеприимными, обслуживать и кормить наших гостей», — резюмировали сотрудники заведения.

К флешмобу «Голый голод», который начали в Краснодаре, присоединились и другие рестораны в России.

Тема: Распространение коронавируса
Россия миновала пик распространения коронавируса
Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ
Туристов пустят на остров Патмос в Горном Алтае
Рекордное количество россиян умерли от COVID-19 за сутки
смотреть все
Жизнь #Активисты #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал дату парада Победы
•
Россия миновала пик распространения коронавируса
•
Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ
•
Банки ввезли в Россию рекордный объем долларов
Подробности
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Штормовой ветер обрушится на Бурятию и Приангарье
Сибирь 26.05.2020 18:31
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
Сибирь 26.05.2020 17:57
Ветер сдул светофор и остановку в Новосибирске
Сибирь 26.05.2020 17:50
Туристов пустят на остров Патмос в Горном Алтае
Сибирь 26.05.2020 14:40
Самое популярное
Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник
22009
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
15555
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
7565
Кадырова госпитализировали из-за коронавируса
4604
Обсуждение (5)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал дату парада Победы
•
Россия миновала пик распространения коронавируса
•
Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ
•
Банки ввезли в Россию рекордный объем долларов
Как это работает
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Lava Lava

А где этот - slavaynin - который всех поздравлял с тем что, Половина регионов России начнет снимать ограничения...

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

RS1981

))) Мда ты фееричный болтолог....., ещё и врун каких поискать...))))