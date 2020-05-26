Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста

Сотрудники ресторана в городе Братск Иркутской области разделись в знак протеста в связи с запретом на работу из-за распространения коронавируса. Фотографию они выложили на странице заведения в Instagram.

«Голые? Но несломленные! Этот карантин "раздел" догола всю индустрию гостеприимства! Этот кризис "раздел" всех — и акционеров, и менеджмент, и работников. Мы сейчас все "голые", и речь не только о нашей сети — "голыми" стали все рестораны, все отели и все турфирмы региона», — написали сотрудники ресторана в социальной сети.

Они объяснили, что фото сделано не для того, чтобы «дурачиться», а чтобы привлечь внимание к проблемам всех ресторанов Иркутской области. В подписи к фото сказано, что сотрудники осознают важность безопасности гостей и готовы продумать полутораметровые интервалы между столиками, работать в масках, пройти тесты на коронавирус.

«Но мы хотим работать ! Мы хотим открыть летние площадки и летние террасы. Они точно не опаснее супермаркетов, торговых центров и парикмахерских, и общественного транспорта! Мы просим дать нам право делать то, что умеем лучше всего — быть гостеприимными, обслуживать и кормить наших гостей», — резюмировали сотрудники заведения.

К флешмобу «Голый голод», который начали в Краснодаре, присоединились и другие рестораны в России.