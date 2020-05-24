Барбара Пино победила в седьмом сезоне «Холостяка»

Кубинка Барбара Пино стала победительницей шоу «Холостяк» со стоматологом Антоном Криворотовым, герой подарил избраннице обручальное кольцо.

В финале проекта оставались две девушки: 26-летняя Барбара Пино и 20-летняя модель Лиза Адаменко. Девушки устроили холостяку финальные свидания, после чего герой шоу должен был сделать свой выбор.

Уже на этапе свиданий Криворотов оставил Адаменко мало шансов на победу, поскольку, находясь с ней, вспоминал про Барбару.

Перед тем как сделать свой выбор, Антон Криворотов сказал, что хочет строить серьезные отношения. Он подарил кольцо Барбаре Пино, признавшись, что влюбился с нее буквально в первый день знакомства. Девушка ответила холостяку взаимностью.