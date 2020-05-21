Мошенники придумали новый способ вывода денег с карт

Мошенники под видом предложений об удаленной работе связываются с клиентами банков и просят установить программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону, после чего выводят деньги через банковские приложения, сообщила пресс-служба ВТБ.

Мошенники размещают в Сети объявления об удаленной работе, например, тестировщика мобильных приложений. В объявлении указывают, что опыт работы не требуется, а необходим только телефон.

Когда кандидат откликается, его просят пройти тестирование, а для контроля установить программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Как только «будущий сотрудник» устанавливает приложение, мошенники получают доступ в личный кабинет клиента в банковском приложении.

После этого злоумышленники быстро выводят деньги со счетов, подтверждая это кодами из смс или push. Они также видны через программы удаленного доступа на телефоне клиента.

Специалисты рекомендуют не устанавливать по просьбе неизвестных программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам, а также и проверять, какие разрешения требуются приложениям при установке.

«Сотрудники службы безопасности кредитных организаций не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удаленного доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой», — объяснили в кредитной организации.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить — ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним данные карты и код подтверждения операций.