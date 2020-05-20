Путин потребовал фермерских ярмарок

Президент России Владимир Путин поручил правительству придумать дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Он также предложил губернаторам регулярно организовывать фермерские ярмарки.

«Я прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов», — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Президент также указал, что фермеры рассчитывают на поддержку властей по организации нестационарной торговли. Он отметил, что ярмарок и других торговых пространств «должно быть больше», они должны располагаться в удобных местах и для покупателя, и для продавца.

«Очевидно, что им сложно пробиться в торговые сети – мы годами об этом говорим – и на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов, их просто не хватает. И без того, что называется, каждая копейка у них на счету», — подчеркнул Путин.