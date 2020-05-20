НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
431 2
Фото: © Sibnet.ru

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволит устанавливать стоимость полиса с учетом назначения автомобиля и поведения водителя на дороге.

Страховщики получат право повышать или уменьшать тариф в зависимости от того, насколько строго водитель соблюдает правила. В результате нарушители начнут платить за обязательное страхование больше, чем законопослушные водители.

Грубым нарушителем ПДД будет считаться водитель, который в течение года привлекался к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 километров в час, садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, выезжал на встречную полосу либо проезжал на красный свет.

При этом все грубые нарушения правил дорожного движения должны быть зафиксированы сотрудниками дорожной полиции, данные с камер видеофиксации при расчете тарифа по закону учитываться не будут.

В закон также включена норма, позволяющая до 30 сентября 2020 года оформлять полисы ОСАГО без представления диагностической карты. При этом страхователь обязан не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику свидетельство о прохождении техосмотра.

Еще по теме
ОСАГО временно разрешили продавать без техосмотра
Лазерный мобильный комплекс фотовидеофиксации запустили в Красноярске
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Госдума рассмотрит изменяющий расчет ОСАГО закон
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Путин потребовал фермерских ярмарок
•
Стрелков взял ответственность за гибель рейса MH17
•
Найден главный секрет долголетия
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня
Сибирь 20.05.2020 22:47
Дорога на Телецкое озеро стала Чуйским трактом
Сибирь 20.05.2020 21:26
Малыш в Горно-Алтайске выпал из окна дестада
Сибирь 20.05.2020 20:30
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
Сибирь 20.05.2020 17:22
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64864
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7638
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4811
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
3733
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Путин потребовал фермерских ярмарок
•
Стрелков взял ответственность за гибель рейса MH17
•
Найден главный секрет долголетия
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
96
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
76
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
65
Су-57 сможет воевать без пилота
54
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
45