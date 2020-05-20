Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволит устанавливать стоимость полиса с учетом назначения автомобиля и поведения водителя на дороге.

Страховщики получат право повышать или уменьшать тариф в зависимости от того, насколько строго водитель соблюдает правила. В результате нарушители начнут платить за обязательное страхование больше, чем законопослушные водители.

Грубым нарушителем ПДД будет считаться водитель, который в течение года привлекался к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 километров в час, садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, выезжал на встречную полосу либо проезжал на красный свет.

При этом все грубые нарушения правил дорожного движения должны быть зафиксированы сотрудниками дорожной полиции, данные с камер видеофиксации при расчете тарифа по закону учитываться не будут.

В закон также включена норма, позволяющая до 30 сентября 2020 года оформлять полисы ОСАГО без представления диагностической карты. При этом страхователь обязан не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику свидетельство о прохождении техосмотра.