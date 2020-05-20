Названа дата выхода ремейка игры Mafia

Ремейк Mafia выйдет 28 августа, сообщается в Twitter разработчиков популярной франшизы. Релиз ожидается на ПК, а также PlayStation 4 и Xbox One.

Разработчики из студии 2K Games обещают новую графику и полностью переработанный игровой процесс. Также игра получит расширенный сюжет и саундтрек оригинала Оригинальная игра вышла в 2002 году.

19 мая состоялся официальный релиз переиздания игры Mafia II. В отличие от ремейка первой части, во второй изменения касаются только визуальной стороны игры.

Mafia рассказывает про криминальный мир Америки 1940-х и 1950-х годов. После случайной встречи с мафией таксист Томми Анджело попадает в мир организованной преступности и начинает строить свою карьеру.