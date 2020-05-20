Лесники в Бурятии спасли забравшуюся в бочку сову

Сотрудники лесной охраны в Бурятии заметили сову, попавшую в бочку с дождевой водой. Но пернатое при виде людей испугалось и активно сопротивлялось своему освобождению, сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники часто выносят из огня оленят, птиц и других лесных животных. Но звери попадают в беду не только из-за огненной стихии. Так, сотрудники Селенгинского лесхоза поехали на патрулирование леса. Проезжая по одной из лесных тропинок, они увидели бочку.

Обычно такие емкости ставят лесозаготовители недалеко от лесосек, чтобы, в случае пожара можно было потушить возгорание дождевой водой. Заглянув внутрь, лесники обнаружили там сову.

Фото: © пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

«Услышали барахтанье какое-то в бочке. Подошли, а там сова сидит вся мокрая. Она намочила крылья, поэтому выбраться сама не смогла», — рассказывал лесовод Анатолий Яньков.

Аккуратно достать ослабленную сову, не повредив крылья, было непросто — птица боялась людей и активно сопротивлялась своему освобождению.

«Мы нашли большую варежку, и аккуратно достали птицу. Все это время она издавала звуки, будто бьет током» — отметила мастер леса Селенгинского лесхоза Виктория Кондратьева.



Удостоверившись, что птица не пострадала, лесники посадили ее на дерево подальше от емкости с водой. К вечеру сова окончательно пришла в себя и благополучно улетела.