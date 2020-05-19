Экологи показали новорожденных аргали

Ученые Сайлюгемского парка опубликовали снимки практически новорожденных аргали – детенышей самого крупного в мире горного барана, занесенного в Красную книгу.

«Беременность самок аргали длится около шести месяцев. Осенью прошлого года, во время учета горного барана, мы наблюдали за нехарактерным для октября явлением: период гона у животных начался позже и затянулся практически до декабря. Это было связано с относительно теплой погодой, установившейся в высокогорье. Сейчас самки благополучно, по графику, начинает приносить потомство», – рассказал и.о. директора Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

На фотографиях аргаленок, которому всего несколько дней, резвится и даже улыбается в камеру, сообщила пресс-служба парка.

Алтайский горный баран (аргали) занесен в Красную книгу РФ. Обитает на территории России (1421) и Монголии (3420). Основная часть российских горных баранов сосредоточена в Республике Алтай, на территории Сайлюгемского национального парка и прилегающих к нему участках – 1304. Чуть более 100 животных обитают в Туве.