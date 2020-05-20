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Вышел первый трейлер музыкальной комедии про Евровидение от Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фильма «Евровидение: История огненной саги» от сервиса Netflix вышел в виде музыкального клипа главных героев комедии.

По сюжету, главные герои — два начинающих исландских музыканта, которые мечтают победить в главном музыкальном конкурсе Евровидение.

Режиссером фильма стал Дэвид Добкин. Он написал сценарий для «Меча короля Артура», продюсировал «Агентов А.Н.К.Л», снял фильмы «Судья», «Шанхайские рыцари», «Незваные гости».

Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррел и Рэйчел МакАдамс. Премьера музыкальной комедии состоится на Netflix 26 июня.


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