Вышел первый трейлер музыкальной комедии про Евровидение от Netflix

Трейлер фильма «Евровидение: История огненной саги» от сервиса Netflix вышел в виде музыкального клипа главных героев комедии.

По сюжету, главные герои — два начинающих исландских музыканта, которые мечтают победить в главном музыкальном конкурсе Евровидение.

Режиссером фильма стал Дэвид Добкин. Он написал сценарий для «Меча короля Артура», продюсировал «Агентов А.Н.К.Л», снял фильмы «Судья», «Шанхайские рыцари», «Незваные гости».

Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррел и Рэйчел МакАдамс. Премьера музыкальной комедии состоится на Netflix 26 июня.