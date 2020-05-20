Вышел первый трейлер музыкальной комедии про Евровидение от Netflix

Трейлер фильма «Евровидение: История огненной саги» от сервиса
Netflix вышел в виде музыкального клипа главных героев комедии.
По сюжету, главные герои — два начинающих исландских
музыканта, которые мечтают победить в главном музыкальном конкурсе Евровидение.
Режиссером фильма стал Дэвид Добкин. Он написал сценарий для
«Меча короля Артура», продюсировал «Агентов А.Н.К.Л», снял фильмы «Судья», «Шанхайские
рыцари», «Незваные гости».
Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррел и Рэйчел МакАдамс.
Премьера музыкальной комедии состоится на Netflix 26 июня.