НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Беспилотные БелАЗы под управлением 5G испытают в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Фото: © СУЭК

Сети пятого поколения в составе российского роботизированного комплекса грузоперевозок впервые в России протестируют на угольном разрезе в Хакасии, сообщает компания «ВымпелКом».

Испытания проведут на базе 130-тонных карьерных самосвалов БелАЗ-7513R на территории угольного разреза «Черногорский» в Хакасии. Там «Билайн» развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 километра, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.

Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного WiFi/MESH.

Все видеопотоки с камер высокого разрешения, которые установлены по периметру самосвалов, поступают в центр обработки информации для управления техникой в режиме реального времени.

Применение технологии 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи информации и максимально минимизировать задержки, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами по сравнению с ранее применявшимся беспроводными сетями.

«Наш совместный пилот с ВИСТ (группа компаний «Цифра») в Хакасии – первая практика внедрения отечественных робо-самосвалов, и благодаря ресурсам беспроводной сети нового поколения от Билайн и Huawei, сейчас мы извлекаем из беспилотных машин резервы производительности, недоступные человеку. В СУЭК рассматривается перспектива тиража роботизации на других предприятиях», — сказал замдиректора по информационным технологиям АО «СУЭК» Дмитрий Сиземов.

Пилотирование роботизированных самосвалов на угольном разрезе продлится нескольких недель.

Еще по теме
Восстановленную Marussia выставили на продажу за 12,5 млн
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Авторынок России пережил «черный апрель»
Определены марки авто с самыми преданными владельцами
смотреть все
Авто #Авторынок #Интернет
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Беспилотные БелАЗы под управлением 5G испытают в Хакасии
Сибирь 18.05.2020 15:42
Видео плывущего по Оби в Новосибирске лося удивило пользователей
Сибирь 18.05.2020 14:55
Туристам разрешили поездки на Байкал
Сибирь 18.05.2020 14:49
Жара в Новосибирске закончится в четверг
Сибирь 18.05.2020 14:16
Самое популярное
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
11109
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
8857
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7163
Выступление Little Big попало в спецвыпуск Евровидения-2020
4954
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
72
Су-57 сможет воевать без пилота
50
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
41
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
38