Беспилотные БелАЗы под управлением 5G испытают в Хакасии

Сети пятого поколения в составе российского роботизированного комплекса грузоперевозок впервые в России протестируют на угольном разрезе в Хакасии, сообщает компания «ВымпелКом».

Испытания проведут на базе 130-тонных карьерных самосвалов БелАЗ-7513R на территории угольного разреза «Черногорский» в Хакасии. Там «Билайн» развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 километра, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.

Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного WiFi/MESH.



Все видеопотоки с камер высокого разрешения, которые установлены по периметру самосвалов, поступают в центр обработки информации для управления техникой в режиме реального времени.

Применение технологии 5G позволило обеспечить высокие скорости передачи информации и максимально минимизировать задержки, что существенно увеличило точность движения и повысило безопасность управления гигантскими машинами по сравнению с ранее применявшимся беспроводными сетями.

«Наш совместный пилот с ВИСТ (группа компаний «Цифра») в Хакасии – первая практика внедрения отечественных робо-самосвалов, и благодаря ресурсам беспроводной сети нового поколения от Билайн и Huawei, сейчас мы извлекаем из беспилотных машин резервы производительности, недоступные человеку. В СУЭК рассматривается перспектива тиража роботизации на других предприятиях», — сказал замдиректора по информационным технологиям АО «СУЭК» Дмитрий Сиземов.

Пилотирование роботизированных самосвалов на угольном разрезе продлится нескольких недель.