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Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Полицейские задержали трех мужчин, которые опубликовали фотографии нацистских преступников в ходе акции «Бессмертный полк». Видео задержанных распространил СК РФ.

Один из россиян полностью признал вину, подтвердив, что 9 мая он опубликовал на сайте проекта фотографию нацистского лидера Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоисович Егерский. Он уточнил, что раскаивается в содеянном.

Еще один молодой человек опубликовал на портале фотографии предателя Андрея Власова, который перешел на службу к фашистам. Задержанный гражданин рассказал, что сделал это «с целью шутки, которая не удалась».

Еще один пойманный россиянин пообещал, что больше такого не повторится. «Я подумал о последствиях той шутки, которую я сделал. Раскаиваюсь в том, что я совершил», — заверил молодой человек.

Среди причастных к загрузке фотографий нацистов оказались четыре жителя из Самары, Перми, Волгограда и Ульяновска. В отношении них заведены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма». Отмечается, что в ходе акции было совершено несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов.

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Топ комментариев

Иркут 69

Всё возможно. Но преступный умысел начальства не отменяет противоправности их деяний. Ну а про то, кем...

Angel2000

Симонян это великая пропогандонша все что она гнусит нужно воспринимать в точности наоборот

Drronum

Вот это они умеют...по сути ничего кроме этого.

ERMOL33

Просто невменяемая женщина миллиардер... Простите её, за её выкидыш словесный

1voland1

народ знает кто такая симонян.симонян иди снимай еще одно кино теперь про короновирус.