Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники

Полицейские задержали трех мужчин, которые опубликовали фотографии нацистских преступников в ходе акции «Бессмертный полк». Видео задержанных распространил СК РФ.

Один из россиян полностью признал вину, подтвердив, что 9 мая он опубликовал на сайте проекта фотографию нацистского лидера Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоисович Егерский. Он уточнил, что раскаивается в содеянном.

Еще один молодой человек опубликовал на портале фотографии предателя Андрея Власова, который перешел на службу к фашистам. Задержанный гражданин рассказал, что сделал это «с целью шутки, которая не удалась».

Еще один пойманный россиянин пообещал, что больше такого не повторится. «Я подумал о последствиях той шутки, которую я сделал. Раскаиваюсь в том, что я совершил», — заверил молодой человек.

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Среди причастных к загрузке фотографий нацистов оказались четыре жителя из Самары, Перми, Волгограда и Ульяновска. В отношении них заведены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма». Отмечается, что в ходе акции было совершено несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов.