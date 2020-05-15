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Герои «Аватара-2» показали съемочные лица

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Новый кадр со съемок второй части научно-фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона появился в Сети, на нем изображены главные герои картины во время водных сцен.

Фотография со съемок была сделана еще до пандемии из-за коронавируса, когда съемочный процесс шел полным ходом.

«Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис отдыхают от подводной съемки», — говорится в описании фотографии.

Также создатели сообщили забавный факт. Оказалось, что в танкере с водой объемом 900 тысяч галлонов (примерно 3,6 миллиона литров) прошла большая часть съемок. Огромный бассейн был создан специально для сиквела, а маленькие шарики на поверхности воды улучшают качество подводной съемки.

Планируется, что «Аватар 2» выпустят в декабре 2021 года. По сюжету второй части, главный герой Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.


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