Герои «Аватара-2» показали съемочные лица

Новый кадр со съемок второй части научно-фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона появился в Сети, на нем изображены главные герои картины во время водных сцен.

Фотография со съемок была сделана еще до пандемии из-за коронавируса, когда съемочный процесс шел полным ходом.

«Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис отдыхают от подводной съемки», — говорится в описании фотографии.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!



Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ — Avatar (@officialavatar) May 13, 2020

Также создатели сообщили забавный факт. Оказалось, что в танкере с водой объемом 900 тысяч галлонов (примерно 3,6 миллиона литров) прошла большая часть съемок. Огромный бассейн был создан специально для сиквела, а маленькие шарики на поверхности воды улучшают качество подводной съемки.

Планируется, что «Аватар 2» выпустят в декабре 2021 года. По сюжету второй части, главный герой Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.