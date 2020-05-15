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Инспекторы ДПС остановили пьяную школьницу в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Сотрудники ДПС остановили пьяную школьницу за рулем автомобиля LADA, сообщает МВД по Республике Хакасия.

Сотрудники ДПС в поселке Изыхские Копи остановили для проверки документов автомобиль. За рулем находилась девушка. На просьбу предъявить документы она пояснила, что водительского удостоверения не имеет, потому как ей еще не исполнилось 18 лет.

Во время беседы сотрудники ГИБДД заметили у нее признаки опьянения. При освидетельствовании на состояние опьянения, прибор показал наличие этилового спирта в концентрации 0,479 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха.

Школьница рассказала, что находилась в гостях у своей подруги в Абакане, где выпила бутылку пива. Затем позвонила знакомому молодому человеку, чтобы тот ее забрал. По пути водителю стало не хорошо и было принято решение, что автомобиль поведет она.

Поступок школьницы будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних, там же будет принято решение об ответственности, которую понесет девочка и ее родители. Также решается вопрос о постановке школьницы на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

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