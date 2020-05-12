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Поклонникам «Мандалорца» пообещали выход сериала в срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Космический вестерн «Мандалорец» выйдет в срок, премьера сериала не пострадает из-за коронавируса, сообщил исполнительный директор Disney Боб Чапек.

Компания успела завершить съемки «Мандалорца» до введения карантина. Пост-продакшен продолжается в удаленном режиме, а премьера все также намечена на октябрь этого года, сказал Чапек в интервью с CNBC.

Главный герой сериала —солдат-наемник, представитель древней расы воинов с планеты Мандалор. Он живет на захолустной планете в самом отдаленном от центра краю Галактики.

Главную роль исполняет актер Педро Паскаль, также в сериале снимаются Ник Нолти, Вернер Херцог, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, Джина Карано.


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