Поклонникам «Мандалорца» пообещали выход сериала в срок

Фото: © кадр из фильма
Космический вестерн «Мандалорец» выйдет в срок, премьера
сериала не пострадает из-за коронавируса, сообщил исполнительный директор
Disney Боб Чапек.
Компания успела завершить съемки «Мандалорца» до введения
карантина. Пост-продакшен продолжается в удаленном режиме, а премьера все также
намечена на октябрь этого года, сказал Чапек в интервью с CNBC.
Главный герой сериала —солдат-наемник, представитель древней
расы воинов с планеты Мандалор. Он живет на захолустной планете в самом
отдаленном от центра краю Галактики.
Главную роль исполняет актер Педро Паскаль, также в сериале
снимаются Ник Нолти, Вернер Херцог, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, Джина
Карано.