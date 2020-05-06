США «разделят» Луну без участия России

США готовят проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к соглашению планируется привлечь ряд стран, однако России среди них не будет.

Документ предполагает создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз с целью «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости», пишет Reuters.

В результате ведущие на Луны добычу ресурсов компании фактически станут собственниками участков, отмечают экспертов. Соглашение получит название Artemis Accords, обсудить его США намерены с Канадой, Японией, ЕС, а также ОАЭ.

Россия для переговоров не приглашается из-за того, что Москва воспринимается Вашингтоном «врагом» в космическом пространстве. Так, США намерены реализовать свою лунную программу без России, хотя первоначально обсуждалось участие в ней «Роскосмоса».