НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Иркутянин устроил дрифт в сквере на арендованной машине

Источник:
Sibnet.ru
217 0

Водитель в Иркутске взял в аренду автомобиль и устроил дрифт в сквере на Верхней набережной, разъезжая на большой скорости по пешеходным дорожкам. Лихача нашли и задержали, сообщили очевидцы происшествия в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах заметно, как авто заезжает на пешеходные дорожки, разгоняется и начинает дрифтовать. Видео выложили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотелось бы увидеть как от ГИБДД будет обтекать этот гонщик», «потом забавно наблюдать как такие смельчаки стоят в отделе полиции потупив глазки и что-то мямлят под нос про извинения», — прокомментировали возмущенные подписчики.

Каршеринговый автомобиль относится к компании Cars7. Представители компании на своей странице в Instagram сообщили, что лихача установили и задержали сотрудники ГИБДД. «Сегодняшним воскресным утром директ взорвался от сообщений… Спасибо всем, кто отправил нам новость», — написали представители компании.

Еще по теме
Вспышка COVID-19 произошла на алтайском заводе по производству БАДов
Иномарку смяло после столкновения со столбом в Новосибирске. ФОТО
Омский стритрейсер на Mercedes перепутал передачу и сбил зрителей
Фура с ракетным топливом перевернулась возле Байкала
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Попова допустила возможность заражения с едой и водой
•
Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
Как это работает
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Очаг коронавируса выявили в пансионате для престарелых в Забайкалье
Сибирь 03.05.2020 18:03
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
Сибирь 03.05.2020 17:33
Бизнес Бурятии пожаловался властям на угрозу «вымирания»
Сибирь 03.05.2020 17:03
Первые пациенты выздоровели от COVID-19 в Горном Алтае
Сибирь 03.05.2020 16:33
Самое популярное
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
64148
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
10212
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
8802
Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру
7864
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Попова допустила возможность заражения с едой и водой
•
Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз создаст «танк будущего»
86
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
52
Путин понадеялся на генетический код россиян
43
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
39
Здоровье Путина взяли под максимальную охрану
33