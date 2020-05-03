Иркутянин устроил дрифт в сквере на арендованной машине

Водитель в Иркутске взял в аренду автомобиль и устроил дрифт в сквере на Верхней набережной, разъезжая на большой скорости по пешеходным дорожкам. Лихача нашли и задержали, сообщили очевидцы происшествия в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах заметно, как авто заезжает на пешеходные дорожки, разгоняется и начинает дрифтовать. Видео выложили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».



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«Хотелось бы увидеть как от ГИБДД будет обтекать этот гонщик», «потом забавно наблюдать как такие смельчаки стоят в отделе полиции потупив глазки и что-то мямлят под нос про извинения», — прокомментировали возмущенные подписчики.

Каршеринговый автомобиль относится к компании Cars7. Представители компании на своей странице в Instagram сообщили, что лихача установили и задержали сотрудники ГИБДД. «Сегодняшним воскресным утром директ взорвался от сообщений… Спасибо всем, кто отправил нам новость», — написали представители компании.