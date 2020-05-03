Посещения храмов попали под запрет в Бурятии

Посещения храмов и дацанов временно запретят, так как в республике уже были случаи заражения коронавирусной инфекцией во время религиозных служений, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В субботу на совещании республиканского оперативного штаба сообщили, что массовые мероприятия, включая молебны, семейно-родовые обряды и поклонения «обоо тахилга», «тайлган» (буддийские обряды), которые традиционно начинаются в мае-июне, также попадают в под определение «массовые мероприятия», и также на них распространяются ограничения.

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«Убедительно прошу вас ограничить сейчас проведение молебнов, обрядовых мероприятий с участием верующих. Сегодня мы с вами, как и весь мир, переживаем сложный период. И именно сегодня мы можем и должны проявить максимум заботы о своих ближних», – отметил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Оперативный штаб на территории Бурятии запретил проведение всех массовых мероприятий. Всем жителям республики необходимо соблюдать режим ограничительных мероприятий для обеспечения безопасности своего окружения.