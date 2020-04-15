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Женщина разбила молотком буддийский памятник под Красноярском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/live_kras

Полицейские задержали женщину, которая повредила буддистскую ступу «Бодхи» возле деревни Сухая в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает ГУ МВД по региону.

Женщина с кувалдой разрушила часть буддисткой ступы, и вытащила статуэтку Будды. В этот момент подошел очевидец. Он снял происшествие на видео, а затем отобрал статуэтку.


Женщину доставили в отдел полиции. Там она рассказала, что ей не понравилось, что в ее деревне стоит этот памятник и она решила убрать статуэтку Будды. В итоге она извинилась перед верующими.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (Вандализм). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Красноярск #Происшествия #Религия
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