Илон Маск решил продать все имущество

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст свои вещи.

«Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома», — написал предприниматель в Twitter. Свое решение Маск никак не объяснил.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Также он добавил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой. Акции отреагировали на высказывание Маска снижением на 7,1% — до 711,5 долларов.

По оценке Bloomberg, состояние Илона Маска превышает 39,7 миллиарда долларов. Основатель SpaceX занимает 22-ю строчку в списке самых богатых людей мира.