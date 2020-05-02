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Илон Маск решил продать все имущество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст свои вещи.

«Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома», — написал предприниматель в Twitter. Свое решение Маск никак не объяснил.

Также он добавил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой. Акции отреагировали на высказывание Маска снижением на 7,1% — до 711,5 долларов.

По оценке Bloomberg, состояние Илона Маска превышает 39,7 миллиарда долларов. Основатель SpaceX занимает 22-ю строчку в списке самых богатых людей мира.

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