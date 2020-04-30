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Путин понадеялся на генетический код россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия всегда противостояла любым напастям объединенными усилиями, это записано в «генетическом коде» россиян, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

«Всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе», — цитирует президента сайт Кремля.

Путин отметил, что активисты доказывают это стремление объединяться своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль и проблемы других людей, оказывать заботу тем, кому она нужна. «Вы там, где нужна помощь, — это самое главное», — сказал он.

«Волонтеры объединились, подставили плечо государству, обществу, работают в медицинских, социальных учреждениях, помогают в приобретении продуктов и лекарств пожилым и людям с ограниченными возможностями по здоровью», — подчеркнул он.

Президент выразил благодарность всем, кто сейчас оказывает людям поддержку, а также предложил участникам встречи рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются волонтеры в ходе своей работы.

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Топ комментариев

suportar

Надо было от коньяка с черной икрой и крабами попросить россиян отказаться.

Иркут 69

Как же он любит переводить стрелки с проблем внутренних и национальных на глобальные и мировые... Будто...

лачинов

Неприятный моментик однако. Когда Путин начинает "требовать не допустить" обычно это не предвещает ничего...

cfty

Уже итак отказались! Нема денег ни на мясо ни на водку!

Ballazan

Скакать можно сколько угодно... проблема в том, что в условиях кризиса, который грядет, Германии очень...