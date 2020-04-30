Путин понадеялся на генетический код россиян

Россия всегда противостояла любым напастям объединенными усилиями, это записано в «генетическом коде» россиян, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

«Всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе», — цитирует президента сайт Кремля.

Путин отметил, что активисты доказывают это стремление объединяться своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль и проблемы других людей, оказывать заботу тем, кому она нужна. «Вы там, где нужна помощь, — это самое главное», — сказал он.

«Волонтеры объединились, подставили плечо государству, обществу, работают в медицинских, социальных учреждениях, помогают в приобретении продуктов и лекарств пожилым и людям с ограниченными возможностями по здоровью», — подчеркнул он.

Президент выразил благодарность всем, кто сейчас оказывает людям поддержку, а также предложил участникам встречи рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются волонтеры в ходе своей работы.