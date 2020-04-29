Военные потушили полосу огня в тувинском поселке

Военнослужащие Центрального военного округа предотвратили угрозу перекидывания природного пожара на поселок Бояровка в Каа-Хемском районе Республики Тыва, сообщает пресс-служба ЦВО.

Подразделения за двое суток потушили полосу огня протяженностью более 20 километров, это позволило отвести линию пожара от жилых домов на 13 километров вглубь тайги.

Работы проводятся в сложном рельефе — высокие холмы с густым лесом.

К месту тушения природного пожара прибыли тяжелые бульдозеры Б-170 из частей, дислоцированных в Кызыле и Абакане. Тяжелая техника в среду приступит к созданию минерализированной полосы вдоль реки Шан, чтобы предотвратить повторное распространения огня к населенным пунктам.

Около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-Оола. Для тушения очагов с воздуха привлечен вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» с водосливным устройством, который за двое суток сбросил более 80 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском и Тандинском районах.