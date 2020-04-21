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Ученый из Томска создал сервис по поиску парковочного места

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Ученый Томского политехнического университета Али Оздиев создал сервис, который позволяет мониторить парковочные пространства и находить свободные места для автомобилей в режиме реального времени, сообщается на сайте ТПУ.

«Видеопоток, который передает камера, обрабатывается с помощью технологий машинного обучения. Система уже умеет распознавать автомобили, анализируя изображение на предмет числа занятых и свободных мест. В перспективе, например, можно научить алгоритм определять автомобили, которые стоят не по правилам, занимают сразу два парковочных места», — говорится в сообщении.

По словам Али Оздиева, устройство уже готово и протестировано на примере парковки на улице Карпова в Томске. Кроме того, демонстрационная версия системы интегрирована с картами 2GIS.

За изменениями, происходящими на тестовой парковке, можно наблюдать на сайте пректа.  Свободные места на стоянке отображаются зелеными маркерами, а занятые — красными. Web-сервис адаптирован под использование на смартфоне, проект SPOT Parking находится на стадии бета-тестирования, но желающие уже могут им воспользоваться. 


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Топ комментариев

all busy

Т.е. спасать будут самых нуждающихся, банки, газпромы и т.п. Все как обычно.

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...

Иркут 69

Это чего же... выходит в других странах (Япония, США, Германия, Британия, Канада) раздача наличных привела...

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

Очаков

Самое время, ага, других то проблем в стране нет.