Ученый из Томска создал сервис по поиску парковочного места

Ученый Томского политехнического университета Али Оздиев создал сервис, который позволяет мониторить парковочные пространства и находить свободные места для автомобилей в режиме реального времени, сообщается на сайте ТПУ.

«Видеопоток, который передает камера, обрабатывается с помощью технологий машинного обучения. Система уже умеет распознавать автомобили, анализируя изображение на предмет числа занятых и свободных мест. В перспективе, например, можно научить алгоритм определять автомобили, которые стоят не по правилам, занимают сразу два парковочных места», — говорится в сообщении.

По словам Али Оздиева, устройство уже готово и протестировано на примере парковки на улице Карпова в Томске. Кроме того, демонстрационная версия системы интегрирована с картами 2GIS.

За изменениями, происходящими на тестовой парковке, можно наблюдать на сайте пректа. Свободные места на стоянке отображаются зелеными маркерами, а занятые — красными. Web-сервис адаптирован под использование на смартфоне, проект SPOT Parking находится на стадии бета-тестирования, но желающие уже могут им воспользоваться.