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ФК «Зенит» в Иркутске задолжал футболистам 12 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутский Футбольный клуб «Зенит» задолжал игроками и сотрудникам 12,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Прокуратура установила, что руководство организации не выплатило 42 игрокам и работникам футбольного клуба заработную плату за июль 2019 года – февраль 2020 года в размере более 12,5 млн рублей.

Прокурор внес генеральному директору организации представление, а также направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Все заявления прокурора удовлетворены. Судебные приказы исполнены.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед игроками и работниками АНО «Футбольный клуб «Зенит» погашена в полном объеме.

Иркутский ФК «Зенит» — профессиональный российский футбольный клуб, выступающий во Втором дивизионе (группа «Восток»). С момента создания и до 2016 года, футбольный клуб «Зенит-Иркутск» имел статус любительской команды. В 2016 году получил лицензию и статус профессионального футбольного клуба.

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