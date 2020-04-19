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Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»

Источник:
Sibnet.ru
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ВАЗ-2101 «Жигули» отмечает полувековой юбилей. 19 апреля 1970 года с конвейера сошли шесть первых седанов — два синих и четыре вишневых, что символизировало цвета флага РСФСР.

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Топ комментариев

Иркут 69

Констатировать мало. Необходимо действовать... давно пора уже.

Иркут 69

Ну а когда мэры городов грубят людям, речь идёт о штрафах и сутках..? Спортсмен прав по сути, но неправ...

лачинов

И каким же образом я смогу доказать, что не указывал ранее этот номер в качестве дополнительного?

лачинов

Да, да. Мы тоже это видим. И готовы или преодолеть или ... не преодолеть. А что нам остается?

лачинов

Может в безработные податься? Ещё немножко и пособие сравняется с моей зарплатой. Про пенсии уж не говорю.А...