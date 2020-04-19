Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»

ВАЗ-2101 «Жигули» отмечает полувековой юбилей. 19 апреля 1970 года с конвейера сошли шесть первых седанов — два синих и четыре вишневых, что символизировало цвета флага РСФСР.
19 апреля, вс, 08:15
ВАЗ-2101 «Жигули» отмечает полувековой юбилей. 19 апреля 1970 года с конвейера сошли шесть первых седанов — два синих и четыре вишневых, что символизировало цвета флага РСФСР.
Иркут 69Ну а когда мэры городов грубят людям, речь идёт о штрафах и сутках..? Спортсмен прав по сути, но неправ...
лачиновИ каким же образом я смогу доказать, что не указывал ранее этот номер в качестве дополнительного?
лачиновДа, да. Мы тоже это видим. И готовы или преодолеть или ... не преодолеть. А что нам остается?