Режим ЧС ввели на части Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал решения о введении режима ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области во вторник.

Причиной введения режима в Новокузнецком районе стало подземное горение отработанной породы между поселками Алексеевка, Ананьино и Апанас.

Второй подземный пожар обнаружен в Киселевском городском округе на горном отводе шахты «Красный Кузбасс».

В обоих случаях с сегодняшнего дня до завершения работ по ликвидации подземного горения вводится режим ЧС. Главам территорий необходимо организовать работы по ликвидации ЧС, привести в готовность пункты временного размещения для возможной эвакуации населения.