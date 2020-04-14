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Режим ЧС ввели на части Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Benutzer:Rueter

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал решения о введении режима ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области во вторник.

Причиной введения режима в Новокузнецком районе стало подземное горение отработанной породы между поселками Алексеевка, Ананьино и Апанас.

Второй подземный пожар обнаружен в Киселевском городском округе на горном отводе шахты «Красный Кузбасс».

В обоих случаях с сегодняшнего дня до завершения работ по ликвидации подземного горения вводится режим ЧС. Главам территорий необходимо организовать работы по ликвидации ЧС, привести в готовность пункты временного размещения для возможной эвакуации населения.

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Кузбасс #Происшествия #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

Danilon

Интересно придумали ..."Грабить во время пожара". Так гласит одна умная стратагема. Но древние китайцы...