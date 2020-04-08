СК выяснит причины гибели рабочего в Приангарье

Рабочий в Иркутской области погиб во время взрыва самодельного котла. По факту произошедшего начата проверка, сообщило региональное СУ СКР.

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По предварительным данным, во вторник около 12.00 по местному времени (7.00 мск) возле одного из домов по улице Труда в городе Бодайбо двое мужчин выполняли работы по растапливанию сточного канала.

В какой-то момент произошел разрыв самодельного котла, 30-летний рабочий получил травмы не совместимые с жизнью.

СУ СК по Иркутской области начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сыщики продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.