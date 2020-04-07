Правительство России запретит дешевый бензин

Правительство запретит импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.

Предложение внесло Минэнерго, профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве. Предположительно, запрет введут в начале апреля, мера будет рассчитана до сентября 2020 года.

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Запрет на импорт вводится для защиты рынка от дешевого топлива, так как из-за падения цен на нефть в мире стоимость бензина также сильно упала. Однако в России действует механизм сглаживания цен, который защищает стоимость топлива при резких колебаниях котировок.

Сейчас российский бензин оказался намного дороже экспортного. Так, российские компании продают топливо за границу за 24-25 тысяч рублей за тонну АИ-92, тогда как оптовая цена в России на данную марку составляет почти 39 тысяч рублей.

Кроме этого, спрос на бензин сильно упал из-за карантина. Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, предполагают эксперты. Ограничительные меры правительства защитят отечественных производителей.