Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя

Сравнительный анализ данных известных науке пандемий показывает, что практически все крупные вспышки совпадают с падением уровня атмосферной влажности. Высокая влажность воздуха резко снижает эффективность распространения вредоносных микроорганизмов. Как обеспечить оптимальный климат в жилище? И какие увлажнители и мойки воздуха защищают от вирусов?

История кондиционирования воздуха насчитывает тысячи лет. Уже в древней Персии использовались так называемые «ловцы ветра», которые обеспечивали охлаждение и увлажнение воздуха в помещении. Технологической вершиной климатических машин стала первая в мире мойка воздуха Venta, разработанная немецким инженером-изобретателем Альфредом Хицлером в 80-х годах прошлого века.

Микроклимат для здоровья

Основными параметрами комфортного климата в жилище являются температура, влажность и чистота воздуха. Согласно рекомендациям ВОЗ, в жилом помещении должна поддерживаться температура в диапазоне 22-25 градусов Цельсия, а также относительная влажность воздуха в границах 40-60%.

Проще всего в доме отрегулировать температуру — достаточно включить обогреватель, если слишком прохладно, или открыть окно в том случае, если жарко. Однако с влажностью все сложнее — максимально возможное количество влаги в воздухе напрямую зависит от температуры.

Механизм работает просто: чем выше температура, тем больше влаги может вместить воздух. Как только температура падает до отрицательных значений, один кубометр воздуха начинает содержать всего лишь несколько граммов воды. Именно поэтому в холодное время года в наших квартирах очень сухой воздух — обычно в пределах 10-25%.

Показания влажности в жилье можно проверить с помощью гигрометра — это специальный прибор, который может быть электронным или механическим, а также встроенным в другие бытовые устройства. Если показания гигрометра неутешительны, исправлять ситуацию нужно с помощью увлажнителя.

Чем опасна сухость

Недостаток влаги — всегда удар по иммунитету и самочувствию. Не секрет, что человек в среднем на 70% состоит из воды и некомфортные значения влажности приводят к снижению этого показателя — дегидратации. В результате начинает страдать кожа на лице и руках (шелушится и краснеет, возникает дерматит). Особенно чувствительны к этому дети.

#Быт Ионизатор: польза и вред очистки воздуха

Как только относительная влажность воздуха падает ниже 30%, многие начинают кашлять, испытывают головные боли, снижается работоспособность. Пересохшие слизистые из-за недостатка влаги перестают эффективно удалять со своей поверхности вирусы и бактерии, сопротивление инфекциям катастрофически падает.

Научный факт — относительная влажность 80% при нормальной температуре в 20-24 градуса Цельсия «убивает» все вирусы, их распространение падает практически до нуля. Механизм такого процесса ученые объяснить до конца не могут, однако известно, что сухой воздух многократно повышает риск заболеть вирусной инфекцией.

Недавно исследователи из США и Швейцарии установили, что коронавирус SARS-CoV-2, который вынудил десятки государств объявить тотальный карантин, значительно реже передается от больных здоровым при относительной влажности воздуха 40-60%. Однако для максимального эффекта потребуется не просто увлажнитель, а климатический «комбайн» — мойка воздуха.

Как увлажнить и очистить воздух

Давно прошли времена бабушкиных методов наподобие тазиков с водой или мокрых тряпок на батареях. Измерения показывают, что они повышают влажность в квартире максимум на пару процентов. Сегодня на рынке есть огромное количество профессиональных решений, при этом они используют различные физические принципы и обладают дополнительными возможностями.

Ультразвуковые увлажнители. Пожалуй, это самый массовый сегмент бытовых устройств подобного типа. Неслышимые колебания мембраны в таком увлажнители разбивают капли воды в мелкодисперсную пыль, которая выбрасывается в воздух. Мельчайшие капли испаряются, влажность повышается, однако на мебели остается белый налет.

Паровые увлажнители. В таких устройствах вода кипит и превращается в горячий пар, который быстро поднимает уровень влажности. Из плюсов — распыляемая вода одновременно обеззараживается кипячением, белого налета нет. Однако приборы потребляют много электроэнергии, а кипяток внутри потенциально опасен, поэтому для детской они не подходят.

Традиционные увлажнители. Такие приборы используют адиабатическое испарение — естественный процесс, которые работает в атмосфере планеты. Принцип работы довольно простой — вода испаряется с поверхности пористого материала. Эволюционной вершиной этого класса являются мойки воздуха.

Как работает мойка воздуха

Комнатный воздух затягивается внутрь прибора и проходит через увлажняющий элемент. Это может быть смоченная водой губка, кассета или пластинчатый барабан. Элемент насыщается влагой на молекулярном уровне, после чего вода испаряется. При этом резервуар с водой играет роль фильтра — пыль, аллергены, пыльца, альдегиды табачного дыма остаются внутри.

Увлажнение воздуха происходит незаметно — из прибора не выходит водяная дымка или пар, он абсолютно безопасен для находящегося рядом ребенка. Принцип холодного испарения обеспечивает оптимальное увлажнение: чем выше температура воздуха, тем больше влаги «отдает» прибор. Переувлажнение исключено, белый налет отсутствует.

Для очистки воздуха от вирусов и бактерий рекомендуется использовать мойку воздуха с фильтрами тонкой очистки. В качестве примера такого устройства можно назвать один из самых технологичных образцов на рынке — мойку воздуха Venta LPH60 WiFi, в которой установлен фильтр VentaCel Nelior, задерживающий 99,95% частиц размером порядка 0,07 микрон.

Разработанная немецкими инженерами мойка способна эффективно очистить воздух в помещении площадью около 45 квадратных метров, а увлажнить примерно в два раза больше. Что касается высоких технологий, то качество воздуха здесь оценивает встроенный анализатор, а владелец сможет управлять всеми процессами с помощью приложения на смартфоне.

Как выбрать увлажнитель

При покупке нужно ориентироваться на площадь помещения, в котором предполагается установить увлажнитель. Также стоит прикинуть объем с учетом возможного притока свежего воздуха, ведь он напрямую влияет на воздухообмен. Производители обычно указывают, какую площадь сможет обслужить их прибор.

Однако в ультразвуковых и паровых увлажнителях воздуха ключевой показатель производительности определяется в граммах воды, которая испаряется из прибора за час. В мойках воздуха это воздухообмен — сколько кубометров воздуха пройдет через прибор за единицу времени.

Специалисты рекомендуют выбирать увлажнители с производительностью не менее 10 миллилитров воды на каждый кубометр воздуха помещения за один час. Дешевые модели обычно имеют крайне низкую производительность, поэтому покупать китайское устройство за пару тысяч рублей зачастую бессмысленно — оптимальная влажность не наступит.

Что касается дополнительных характеристик, то важен уровень шума, объем бака, наличие гигрометра и гигростата, потребление электроэнергии. Прибор также должен быть безопасным и надежным. Если нужна максимальная защита от микроорганизмов и пыльцы, оптимальным выбором станет мойка воздуха с дополнительными фильтрами тонкой очистки.