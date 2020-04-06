Новосибирская оппозиция потребовала спасти экономику России

«Коалиция Новосибирск 2020» оппозиционеров обратилась в Заксобранию региона с требованием ввести в России режим чрезвычайной ситуации, чтобы бизнес смог приостановить платежи по своим обязательствам из-за состояния форс-мажора, сообщил Sibnet.ru представитель Алексей Мазур.

Коалиция написала обращения на электронную почту Общественной палаты и Заксобрание Новосибирской области с требованием поддержать обращение красноярских коллег.

Члены Общественной палаты Красноярского края обратились к президенту России с просьбой ввести на территории страны режим чрезвычайной ситуации, чтобы пострадавший бизнес смог приостановить платежи по своим обязательствам из-за состояния форс-мажора, которого юридически нет.

Красноярские общественники на период ЧС предложили выплачивать каждому трудоспособному гражданину, занятому в частном секторе, пособие в размере МРОТ, а по окончанию режима ЧС в течение 6 месяцев оказывать меры поддержки, анонсированные президентом 25 марта 2020 года.

«Мы в Новосибирске воочию видим, на какие спорные и неэффективные проекты тратятся средства федерального и областного бюджетов, в то время, когда разорение грозит большинству предприятий малого и среднего бизнеса, а многие жители Новосибирской области стоят перед вопросом — на что им жить, на что кормить своих детей, на что покупать лекарства своим родителям», — говорится в обращении Коалиции.

Коалиция была создана новосибирскими общественниками и политиками перед выборами в Горсовет Новосибирска.