Half-Life: Alyx запустили без VR-шлема

Инструкция по запуску Half-Life: Alyx без VR-гарнитуры появилась в Сети. Ранее считалось, что без шлема виртуальной реальности игру запустить невозможно.

Для подобной модификации потребуется скачать в папку с установленной игрой файлы, которые вернут Half-Life: Alyx в режим отладки. После этого, в свойствах игры в Steam необходимо прописать особые параметры запуска.

Следует добавить следующую строку: «-novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1». Очень важно указать требуемое разрешение «-w 1920 -h 1080».

После этого станет возможно запускать уровень через консоль. Для отображения рук Alyx используются использовать консольные команды «vr_enable_fake_vr_test 1» или «vr_enable_fake_vr 1». Для включения оружия потребуется команда «impulse 101».

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Однако игроков предупреждают, что в таком режиме с использованием клавиатуры и мыши большая часть механик не будет работать. Например, оружие доступно лишь частично, а некоторые сюжетные моменты становятся недоступными для прохождения.