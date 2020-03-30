Барнаулец взломал сейф шефа, отмечая рождение ребенка

Житель Барнаула обрадовался рождению ребенка и кувалдой вскрыл сейф начальника, откуда похитил 315 тысяч рублей на праздник, сообщает прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, мужчина узнал, что его сожительница родила их общего ребенка. Он решил отметить это событие, но денег не было. Однако он знал, что деньги есть в сейфе у его начальника.

Ночью он пришел на работу и объяснил охране, что не выключил оборудование, которое может загореться. На рабочем месте он кувалдой сломал двери сейфа и похитил из него 315 тысяч рублей. После этого у него поднялось настроение и, понимая, что вряд ли когда-нибудь появится на работе вновь, он оставил администратору на стойке записку: «Андрюшка, ищите меня в Ялте».

Из похищенных денег 10 тысяч он передал в роддом подруге, объяснив, что получил премию. Оставшиеся деньги потратил на дорогой коньяк, еду и гостиницу, где отметил рождение ребенка.

Когда его задержали полицейские. Мужчина во всем сознался и подробно рассказал о том, что и как делал. Он раскаялся, теперь степень его вины и размер ответственности определит суд при вынесении приговора.