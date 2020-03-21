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Абоненты интерактивного ТВ Ростелекома получили бесплатное кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Абоненты Ростелекома с подключенной услугой «Интерактивное ТВ» получили бесплатную коллекцию из тысяч фильмов и сериалов. Такое решение провайдер принял на время ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Такое решение принято в интересах подписчиков, которые решили ограничить посещение публичных мероприятий и мест, переведены на удаленный режим работы, перешли на самоизоляцию, отказались от посещения учебных заведений или находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении компании.

Все пользователи IPTV, ОТТ, ИТВ Ростелекома могут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. 

Бесплатные коллекции можно найти через меню приставки интерактивного ТВ — в разделе «Моё». 

Фото: © Sibnet.ru

Также коллекция открыта для свободного доступа в видеосервисе Wink. Здесь кроме 20 федеральных каналов цифрового телевидения бесплатно доступны фильмы, сериалы, мультфильмы и обучающие передачи для детей.

Смотреть Wink могут абоненты любых провайдеров на любом устройстве — смартфоне и планшете (мобильные приложения Wink), телевизоре (с ТВ-приставкой или c помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV), ноутбуке или компьютере (видеопортал wink.rt.ru).

Подробнее о видеосервисе Wink
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