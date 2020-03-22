Лучшие витамины весной: печень и лук

Сонливость, упадок сил, усталость, апатия — традиционные признаки весны. Причина тому — накопленный дефицит солнечного света, который отвечает за синтез в организме витамина D и гормона счастья серотонина. И не только...

«Также это связано с нерациональным несбалансированным питанием, избытком простых углеводов, рафинированных продуктов в рационе, а также дисбалансом кишечной микрофлоры, которую считают кожей нашего иммунитета», — говорит врач превентивной и профилактической медицины центра семейной медицины «Здравица» Надежда Кашурникова.

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Еще одна причина ухудшения самочувствия — потеря витаминов в овощах прошлогоднего урожая. Пролежавшие всю зиму или выросшие в теплицах в искусственных условиях фрукты и овощи содержат на две трети меньше витаминов, чем в сезон. Особенно, уточняет врач, подвержены разрушению хрупкие витамины группы В и витамин С. Именно поэтому весной люди становятся более восприимчивыми к простудам и обострениям хронических заболеваний.

«Потребность в приёме мультивитаминов, мягко говоря, сильно преувеличена, поскольку витамины для приёма нужно подбирать строго индивидуально и точечно — после полноценного обследования с лечащем врачом. (Поскольку) часто бывает, что сильный дефицит одного витамина или минерала может привести к избытку в крови другого микроэлемента, связанного с ним в обменных цепочках», — поясняет собеседница.

И в этом случае приём мультивитаминов может только усугубить имеющийся дисбаланс и принести больше вреда, чем пользы.

Кроме того, принимая витамины, всегда нужно контролируя их в крови, соглашается врач клинической фармакологии Андрей Кондрахин.

Как сдать анализ на дефицит витаминов

«При нехватке витаминов мы их замещаем лекарствами, а после продолжаем пополнять их из рациона питания», — описывает процесс коррекции уровня витаминов и микроэлементов врач.

Продукты растительного происхождения он советует готовить на пару, как можно меньше подвергая тепловой обработке. И если возможно, больше стараться употреблять их сырыми.

Содержание витаминов в продуктах

Витамин Продукт А морковь, тыква, брокколи, петрушка, шпинат, абрикосы, печень, сыр В1 горох, крупы, грецкие орехи, арахис, печень, яичный желток, молоко, хлеб В2 листовые зеленые овощи, капуста, пекинская капуста, яйца, мясо, печень, почки, молочные продукты В5 ростки пшеницы, отруби, брокколи, цветная капуста, арахис, соя, говядина, морская рыба, куриные яйца В6 зеленый перец, капуста, морковь, дыня, банан, рис, мясо, молоко В9 финики, грибы, корнеплоды, мясные субпродукты, морская рыба В12 морская капуста, соя, хмель, жирная морская рыба, сыр С цитрусовые, киви, шиповник, сладкий перец, грецкие орехи, хрен,

смородина, зелень Д

чеснок, рыбий жир, печень треки, икра Е растительные масла, злаковые, бобовые, брюссельская капуста, брокколи, рябина, черешня PP сушёные грибы, кунжут, картофель, семечки подсолнечника, финики, фасоль Н салат, бобы, арахис, горошек зеленый, капуста белокочанная, капуста цветная, шампиньоны, шпинат

Продукты-рекордсмены по содержанию витаминов



Субпродукты

Субпродукты лидируюты по количеству и разнообразию витаминов, витамина А, практически всей группы В, витаминв D, железа и других.

«Печень, как и другие субпродукты, достаточно специфический продукт, поэтому достаточно употреблять их один раз в неделю, чередуя разные варианты. Фолиевой кислоты в них так много, что даже после термической обработки остаётся достаточно. Для приготовления куриной печени вообще необходимо несколько минут, при этом она получается особо нежной и вкусной», — отметила Кашурникова.

Квашенная капуста

Богата витаминами С и В, причём при сквашивании в капусте за счёт активной работы молочнокислых бактерий количество витаминов возрастает в десятки раз. Это отличный способ поддержания организма зимой и ранней весной, пока нет свежих овощей и фруктов.

«А вы знали, что в квашенной капусте содержится метилметионин, так называемый, витамин U, который защищает слизистую желудка? Поэтому квашенная капуста очень полезна при хронических гастритах», — советует врач.

Пророщенные семена

Можно проращивать пшеницу, рожь, овёс, нут, маш, фасоль, семена льна и даже брокколи — количество полезностей в них просто зашкаливает. Доктор Кашурникова советует их измельчать или добавлять целиком в омлеты, салаты, каши, гарниры, хлеб и даже в сырники или просто есть по паре ложечек утром.

Зелень

«Предлагаю выращивать зелень прямо у себя на окошке. Во-первых, экономно, во-вторых, без нитратов, в-третьих, всегда свежая зелень под рукой, которая не будет уныло чахнуть в холодильнике», — говорит Кашурникова.

Орехи

Орехи поставляют в организм человека клетчатку, витамины группы В, токоферолы, что очень важно для налаживания обменных процессов. Но, например, витамин Е есть только в сырых орехах — при термической обработке он разрушается.

«Благодаря большому количеству минеральных солей семена растений обеспечивают бесперебойную работу сердца, иммунной системы, поддерживают деятельность щитовидной, вилочковой и половых желез», — рассказала Роскачеству диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.