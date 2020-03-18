Disney отменила премьеру «Черной вдовы»

Студия Disney официально объявила о переносе на неопределенный срок релиза «Черной вдовы» из-за эпидемии коронавируса в мире. В России на большие экраны фильм должен был выйти 30 апреля.

Фильм «Черная вдова» станет первым в четвертой фазе киновселенной Marvel и последним для героини Скарлетт Йоханссон, поскольку шпионка Наташа Романофф погибла в финальных «Мстителях». События этой картины будут происходить между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

Как сообщает Deadline, премьера перенесена на неопределенный срок из-за бушующей в мире эпидемии, из-за которой закрывают кинотеатры и запрещают посещать места массового скопления людей.

Студия также отменила запланированные на май премьеры фильмов «Женщина в окне» и «История Дэвида Копперфилда». Ранее студия отложила дату выхода мультфильма «Мулан».

Срываются не только премьеры, но и съемки ожидаемых фильмов. В частности, было остановлено производство сиквелов «Аватара», четвертой «Матрицы» и других проектов.