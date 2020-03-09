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Показан финальный трейлер «Черной вдовы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.

События фильма будут происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Главную роль шпионки в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.

В ленте будет рассказана история жизни супергероини до присоединения к легендарной команде, Романофф предстоит столкнуться с советским супергероем Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора.

Режиссером «Черной вдовы» выступила Кейт Шортланд. Фильм выйдет на экраны 1 мая 2020 года.

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