Показан финальный трейлер «Черной вдовы»

Фото: © кадр из фильма
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
События фильма будут
происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители:
Война бесконечности». Главную роль
шпионки в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
В ленте будет рассказана история жизни супергероини до присоединения к легендарной команде, Романофф предстоит столкнуться с советским супергероем Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора.
Режиссером «Черной вдовы» выступила Кейт Шортланд. Фильм выйдет на экраны 1 мая 2020 года.