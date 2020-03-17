Шторм накроет Алтайский край

Погода испортится в Алтайском крае в среду. Синоптики прогнозируют порывистый ветер, мокрый снег и дождь.

Ветер усилится до 10-15 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. На дорогах временами сильная гололедица.

Температура воздуха ночью составит -1… -6 градусов, в предгорьях до +4 градусов, днем ожидается +1… +6 градусов, в предгорьях до +11 градусов.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения. При сильном ветре специалисты рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. На улице советуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, которые могут обрушиться. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автотранспорт.

Власти края предупреждают, что снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. При ухудшающих видимость осадках и гололедице, двигаясь на автомобиле, следует снизить скорость до 10-20 километров в час, не допускать запотевания лобового стекла, соблюдать дистанцию. В условиях сильной непогоды от дальних поездок рекомендуют воздержаться.