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Американцы изучили тувинское горловое пение с помощью томографа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ninara from Helsinki, Finland / CC BY 2.0

Ученые из Канады и США раскрыть с помощью томографа секрет тувинского горлового пения, во время которого можно услышать одновременно низкий грохот и свистящий тон.

«Они могут создавать две разные высоты, что противоречит тому, как мы обычно думаем о том, как воспроизводятся звуки речи. Было немного загадкой, как они это сделали, и исследователи задавались вопросом о них последние два десятилетия», — цитирует издание Phys.org ведущего исследователя из Йоркского факультета науки Кристофера Берджевина.

Птицы и некоторые лягушки могут издавать два разных тона, но это неизвестно людям, за исключением певцов из Тувы и Монголии.

Ученые записали участников тувинской музыкальной группы «Хуун-Хуур-Ту» в звуковом кабинете и сняли серию изображений одного тувинского исполнителя, поющего в МРТ-сканере. Исследователи воссоздали голосовые пути помощью трехмерной реконструкции.

Исследователи обнаружили, что тувинские певцы смогли уникальным образом сузить свой голосовой тракт в двух ключевых точках одновременно, одна в передней части рта, используя язык, а другая в задней части горла. Это создало эффект создания двойных звуков.

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