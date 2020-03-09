НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел полный ремейк культовой Half-Life

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Фото: © кадр из игры

Студия Crowbar Collective завершила создание полного ремейка культовой Half-Life — проект Black Mesa вышел из раннего доступа в Steam и приобрел статус готовой игры.

Игроков ждет 15 часов одиночной кампании с улучшенной графикой, отмечается на официальной страничке разработчиков в сервисе Steam. Некоторые карты переработали, однако большая часть локаций была перенесена в Black Mesa из оригинальной Half-Life без изменений.

Black Mesa до полноценного релиза находилась в раннем доступе в Steam около пяти лет, при этом игру анонсировали еще в 2005 году в качестве бесплатной модификации для Half-Life 2. Позднее разработчики получили разрешение от Valve выпустить полноценную платную игру.

Последней в игру была добавлена финальная глава Xen, в которой главный герой Гордон Фримен попадает в инопланетный мир и сталкивается с главным антагонистом. Пользователи высоко оценили Black Mesa, игра имеет очень высокие оценки в Steam.

Еще по теме
Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске
Вышел ремастер Halo: Combat Evolved для компьютеров
«Захват системы» начался в Apex Legends
Озвучена дата выхода Death Stranding на ПК
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Трамп обрадовался обвалу мировых цен на нефть
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
•
Россияне увидят гигантскую Луну
Подробности
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Видео «бронебойного» новосибирца попало в Сеть
Сибирь 09.03.2020 20:54
Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске
Сибирь 09.03.2020 10:26
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь 08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь 08.03.2020 09:30
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9172
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4688
Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
3541
Женщина с гробом парализовала движение на трассе в Кузбассе
3425
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Трамп обрадовался обвалу мировых цен на нефть
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
•
Россияне увидят гигантскую Луну
Подробности
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Цены на нефть рекордно обрушились
53
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
51
Путин выбрал стабильность вместо сменяемости власти
33
Подсчитан срок исчерпания Россией финансовых резервов
31
Нефть и коронавирус утащили рубль «на дно»
28