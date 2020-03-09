Вышел полный ремейк культовой Half-Life

Студия Crowbar Collective завершила создание полного ремейка культовой Half-Life — проект Black Mesa вышел из раннего доступа в Steam и приобрел статус готовой игры.

Игроков ждет 15 часов одиночной кампании с улучшенной графикой, отмечается на официальной страничке разработчиков в сервисе Steam. Некоторые карты переработали, однако большая часть локаций была перенесена в Black Mesa из оригинальной Half-Life без изменений.

Black Mesa до полноценного релиза находилась в раннем доступе в Steam около пяти лет, при этом игру анонсировали еще в 2005 году в качестве бесплатной модификации для Half-Life 2. Позднее разработчики получили разрешение от Valve выпустить полноценную платную игру.

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Последней в игру была добавлена финальная глава Xen, в которой главный герой Гордон Фримен попадает в инопланетный мир и сталкивается с главным антагонистом. Пользователи высоко оценили Black Mesa, игра имеет очень высокие оценки в Steam.